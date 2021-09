AMD vs. Nvidia-Aktien: Sieht eine dieser Aktien bullischer aus als die andere?

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) und NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) sind zwei Mikrochip-Aktien, die am Mittwoch höher gehandelt werden, da sich der Markt für Chiphersteller mit diesen beiden Aktien an der Spitze nach oben bewegt.

Beide Aktien werden in technischen Mustern gehandelt, aber welche der beiden Aktien sieht optimistischer aus als die andere?

AMD stieg um 1,37% auf 103,23 $ und NVIDIA stieg um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung