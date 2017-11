AMD: Das sollten Anleger beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

die Aktie von AMD ist zum Wochenauftakt erneut nach unten gesunken. Damit wuchs der Abstand auf die wichtige 10-Euro-Marke weiter an, was nach Meinung charttechnischer Analysten ein bedeutendes Baisse-Signal geliefert haben könnte. Die Kurse sind nunmehr auf dem Weg, das bisherige 6-Monats-Tief bei 9,28 Euro vom 2. November weiter nach unten zu schieben. Neue und wichtige wirtschaftliche Nachrichten gab es zu dem Unternehmen nicht. Dennoch sind inzwischen fast alle fundamental orientierten Bankanalysten davon abgerückt, fundierte Einschätzungen/Empfehlungen abzugeben. Das bedeutet, es fehlt der wirtschaftliche Rückhalt. Chartanalysten vermuten unter dem Tief von 9,28 Euro weiteres Abwärtspotenzial. Die Kurse dürften dann in Richtung 7 Euro sinken, da keine Unterstützungen mehr sichtbar seien.

Um weiter nach oben zu kommen, müsste zunächst der massive Widerstand bei 10 Euro überwunden werden. Insofern ist das 6-Monats-Hoch bei 13,00 Euro vom 22. Juni 2017 in der momentanen Lage zu ambitioniert.

Technische Analysten: Das sieht nicht gut aus!

Technische Analysten sind der Meinung, dass die AMD-Aktie im Abwärtstrend verlaufe. Die Trendsignale der gleitenden Durchschnitte sind jeweils mehr als 10 % entfernt. Erst bei Kursen von mehr als 11,43 Euro wäre wieder ein langfristiger Aufwärtstrend auf Basis des GD200 erreicht, heißt es. Insofern dürften die Kurse weiter sinken.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.