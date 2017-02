AMD: Deshalb sind die Analysten begeistert!

Lieber Leser,

die Börse hat die Aktie von AMD gestern auf ein neues 10-Jahres-Hoch gehievt. Das Unternehmen sattelte allein am Montag 6 % auf. Die vergangenen vier Wochen brachten ein Plus von 35 %. In den zurückliegenden sechs Monaten gewann die Aktie nunmehr fast 100 % dazu. Dies führte dazu, dass die Aktie selbst gestern abend im Späthandel noch massiv gekauft wurde.

AMD im Späthandel: Mehr als 1.000 Titel auf der Kaufliste

An der Börse Stuttgart wollten zumindest drei Kunden Aktien im Volumen von insgesamt mehr als 1.000 Stück kaufen. Dies ist ungewöhnlich viel für diesen ansonsten vergleichsweise schwach gehandelten Wert.

Grund dafür ist die ausgezeichnete technische wie auch charttechnische Ausgangssituation, in die sich AMD gebracht hat. Jetzt ist der Aufwärtstrend in allen zeitlichen Dimensionen intakt und teilweise sehr stark ausgeprägt. Zudem verspricht die Charttechnik mangels Hürden eine weitere Anstiegsgelegenheit von mehr als 150 %.

Deshalb sind Analysten begeistert und geben der Aktie beste Chancen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse