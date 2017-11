AMD: Das sieht nicht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Liebe Leser,

AMD musste seit Wochenbeginn einen Rückschlag um mehr als 8 % hinnehmen. Damit ist die Aktie unter wichtige charttechnische Grenzen gestürzt und befindet sich auf bestem Weg zu neuen Tiefständen. Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten haben den Kurs nicht beeinflusst. Vielmehr scheint die Stimmung unter den fundamental agierenden Analysten generell negativ zu sein. Die Aktie wird entweder nicht beobachtet oder als „Verkauf“ eingestuft.

Charttechnische Analysten verweisen darauf, dass es binnen einer Woche um knapp 10 % und innerhalb von zwei Wochen sogar um mehr als 22 % nach unten gegangen ist. Dadurch notiert die Aktie nun auch im Hinblick auf die Performance im laufenden Jahr im Minus. Seit Jahresbeginn ging es per Saldo um gut 4 % gen Süden. Chartanalysten erwarten, dass die Aktie nun in Richtung des bisherigen 6-Monats-Tief bei 9,15 Euro vom 8. Mai zurückgehen könnte. Sollte diese Marke unterkreuzt werden, dürfte das 1-Jahres-Tief bei 5,89 Euro vom 10. November 2016 in den Fokus rücken. Aus charttechnischer Sicht sieht vieles nach einem solchen Absturz aus. Nach oben hin dürfte sich die 10-Euro-Schwelle als massiver Widerstand erweisen.

Technische Analysten: Aktie im sehr klaren Abwärtstrend

Auch technische Analysten urteilen, dass die Aktie im klaren Baisse-Modus sei. Denn die Trendpfeile sind in allen zeitlichen Dimensionen abwärts gerichtet. Der Abstand zum GD200 beträgt bereits mehr als 18 %. Dies sieht nach einem massiven Kurssturz aus!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.