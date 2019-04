AMD: Das ist ein Sieg gegen LG!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

In einem eher ruhigen US-Markt hat die AMD-Aktie am Montag erneut an Wert verloren. Um fast drei Prozent ging es mit dem Chip- und Grafikkartenspezialisten zunächst nach unten auf unter 24 Euro. Nach ihrem fulminanten Aufstieg seit dem Jahreswechsel haben die Papiere von AMD in der zurückliegenden Woche somit fast acht Prozent eingebüßt. Dass Medien am Wochenende äußerst Erfreuliches zu berichten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.