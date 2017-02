AMD: Und ab geht die Post!

Liebe Leser,

der Chiphersteller Advanced Micro Devices (AMD) gehörte 2016 neben seinem Konkurrenten Nvidia zu den großen Börsenlieblingen. Der Aktienkurs kannte nur eine Richtung – steil nach oben. Mit der Präsentation der aktuellen Zahlen für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 2016 legte der Konzern nochmals nach. Ab sofort kann wieder die Post abgehen auf der nach oben offenen Kursskala.

Auf Jahressicht stieg der Umsatz 2016 auf 4,27 Mrd. US-Dollar, was einem Wachstum von 7 % entsprach. Dennoch fuhr das Unternehmen einen Nettoverlust von 497 Mio. Dollar ein (Vorjahr -660 Mio. Dollar). Was den Anlegern jedoch Hoffnung bereitet, sind zwei Dinge. Zum einen sah die Bilanz zum Jahresende deutlich besser aus als im Jahresverlauf. Zum anderen wird das Unternehmen in diesem Jahr mehrere im Vorfeld hochgehandelte neue Produkte an den Markt bringen.

Das 4. Quartal

So lagen die Umsätze im 4. Quartal bei 1,11 Mrd. Dollar und kletterten damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 % nach oben. Zwar musste AMD auch dieses Quartal mit einem Verlust von 51 Mio. Dollar (bereinigt 8 Mio. Dollar) abschließen. Jedoch hat man den Minusbetrag aus dem Vorjahr bereits halbiert. Zudem übertraf das Ergebnis die Konsenserwartungen der Analysten – ein nicht zu unterschätzender Fakt, was die Stimmung der Anleger betrifft.

Und nun soll in diesem Jahr die große Produktoffensive erfolgen, die den Konzern hoffentlich wieder in die Gewinnzone zurückführt. Die Hoffnungen ruhen dabei vor allem auf dem neuen Grafikchip Vega, der irgendwann bis zum Sommer lanciert werden soll, sowie auf dem Prozessor Ryzen. Hier dürfte die Auslieferung bereits innerhalb des ersten Quartals erfolgen. Das bedeutet, dass die Anleger vermutlich schon beim nächsten Quartalsbericht erfahren, ob die AMD-Aktie die Vorschusslorbeeren gerechtfertigt hat.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse