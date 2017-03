AMD: Die Ruhe vor dem Sturm? Bei dieser Marke wird’s interessant!

Lieber Leser,

AMD ist in den zurückliegenden Tagen wieder in einen Trendkampf geraten. Durch ein Tagesminus von etwa 4 % verlor die Aktie nun kurzfristig den Status als Aufwärtstrend-Wert. Vielmehr ist AMD nur noch im mittel- und langfristigen Bereich im Aufwärtstrend. Hier ist allerdings die Tendenz so eindeutig, dass keine Zweifel an einer Fortsetzung dieser Bewegung bestehen. Auch Charttechniker zeigten sich jüngst zufrieden.

AMD im Aufwärtstrend

Auf Basis der charttechnischen Analysen lässt sich feststellen, dass die Aktie noch immer eine mittelfristige Aufwärtstrendgerade halten konnte, die seit Mitte November konstruierbar ist. Dabei müssten die Kurse deutlich unter 12,00 Euro sacken, um noch einmal einen Abwärtstrend einzuläuten.

Vielmehr würde eine Bestätigung der aktuellen charttechnischen Range zwischen 12 und 14 Euro lediglich eine Pause innerhalb des langfristigen Kursaufstiegs bedeuten. Die Aktie dürfte danach wieder das aktuelle 10-Jahres-Hoch von 14,40 Euro angreifen, so die technisch orientierten Analysten in Stellungnahmen.

Bis dahin hat AMD etwa 10 % Rückstand, die angesichts einer 2-Wochen-Bewegung von 10 % dennoch überschaubar sind. Wenn AMD darüber klettert, dann würde auch der langfristige Aufwärtstrend mit aktuell 65 Prozentpunkten Abstand zum GD200 noch einmal fortgesetzt werden dürfen.

Insgesamt ist AMD weiterhin im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.