AMD: Nur ein Strohfeuer oder steckt doch mehr dahinter?

AMD erlebte Ende Oktober einen starken Kurseinbruch, der die Aktie auf unter 10 Euro drückte. Die aus charttechnischer Sicht überaus wichtige Untergrenze ist mit einem Abschlag von mehr als 10 % binnen einer Woche deutlich unterkreuzt worden. Binnen zweier Wochen ging es um mehr als 20 % nach unten. Damit hat sich aus charttechnischer Sicht ein starker Abwärtstrend herauskristallisiert. Chartanalysten hatten bereits die Sorge, dass es nun schnell in Richtung des bisherigen 6-Monats-Tief bei 9,15 Euro vom 8. Mai ist hinabgehen könnte. Doch die letzten Handelssitzungen machen wieder Mut, denn am Freitag und zu Beginn der neuen Woche am Montag konnte die Aktie wieder 10 % gutmachen und dabei auch die 10-Euro-Hürde überqueren. Dies könnte zu einer umfassenden Erholung führen. Dennoch warnen Charttechniker: Die Wahrscheinlichkeit für weiter fallende Notierungen ist mangels Unterstützungen inzwischen relativ hoch. Das 1-Jahres-Tief bei 5,89 Euro ist am 10. November 2016 markiert worden und könnte bei einem neuerlichen Kurseinbruch in den Fokus geraten.

Fundamental orientierte Analysten halten sich mit Einschätzungen zu AMD zurück. Insofern sind von dieser Seite aus kaum Empfehlungen zu bekommen. Umso wichtiger ist das Urteil der Charttechniker sowie der technischen Analysten.

Technische Analysten: Aktie im klaren Abwärtstrend!

AMD ist nach Ansicht der technischen Analysten ebenfalls in einem starken Baisse-Modus. Der Wert notiert um bis zu 20 % unter den jeweils gleitenden Durchschnittskursen, die für die Trendanalyse herangezogen werden. Deshalb ist der Abwärtstrend stark ausgeprägt. Es könnte weiter nach unten gehen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.