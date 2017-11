AMD: Kommt es nun zum freien Fall?

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Liebe Leser,

AMD hat in den letzten Tagen minimal zulegen können. Die Aktie musste davor jedoch deutliche Kursverluste hinnehmen und sieht sich zudem damit konfrontiert, dass sich wichtige technische Signale gedreht haben. Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten sind nicht dazugekommen, insofern ist die Frage, ob sich der Kurs mittlerweile faktisch verselbstständigt hat und was die Investoren künftig noch erwartet.

Vor der nun zu beobachtenden Kursstabilisierung war es binnen einer Woche um mehr als 12 % nach unten gegangen. Die Aktie hatte in zwei Wochen sogar 22 % abgegeben und damit die Untergrenze von 10 Euro nach unten durchkreuzt. Charttechnisch betrachtet haben sich damit die vormaligen Unterstützungen in Luft aufgelöst. Das 6-Monats-Tief bei 9,15 Euro vom 8. Mai scheint in unmittelbarer Nähe zu sein, urteilen die Analysten. Die Aktie droht dann mangels weiterer Haltepunkte sogar auf unter 6 Euro abzustürzen. Fundamental orientierte Analysten kümmern sich kaum um den Wert, es gibt wenige Empfehlungen.

Technische Analysten: Klare Sache!

Auch technische Analysten sind derzeit nicht angetan von der Perspektive. So haben sich alle Trendpfeile nach unten gedreht, wobei die Kurse teils erst vor wenigen Tagen unter die jeweiligen Trendsignale gefallen sind. Der inzwischen schon sehr große Abstand von gut 22 % zum langfristig bedeutenden GD200 ist mehr als alarmierend.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.