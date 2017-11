AMD: Kann man nun bald wieder höhere Kurse erwarten?

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

AMD konnte zuletzt einen unfassbaren Gewinn von annähernd 9 % für sich verbuchen. Damit gelang der endgültige Wieder-Ausbruch über die Marke von 10 Euro, die bislang aus charttechnischer Sicht als Hürde angesehen wurde. Auf dieser Basis könnte sich der bisherige charttechnische Abwärtstrend nun in eine gegenläufige Bewegung verwandeln. Neue Kurssteigerungen sind möglich, so die charttechnischen Spezialisten. Immerhin hatte die Aktie zuvor binnen Wochenfrist einen Abschlag von über 6 % hinnehmen müssen. Innerhalb von zwei Wochen war es sogar um mehr als 20 % nach unten gegangen. Das aktuelle 6-Monats-Tief bei 9,28 Euro stammt noch vom 2. November 2017. All dies hat sich vergleichsweise überraschend gedreht.

Fundamental orientierte Analysten können dafür derzeit keine wirtschaftlichen Gründe ausmachen. Entsprechend halten sie sich mit Einschätzungen und Empfehlungen zu AMD zurück. Insofern zählt vor allem die Meinung von charttechnischen und technischen Analysten. Das 6-Monats-Hoch bei 13,00 Euro sehen charttechnische Analysten noch als mögliches Kursziel an. Dies war am 22. Juni 2017 markiert worden.

Technische Analyse: Aktie im Abwärtstrend

Etwas vorsichtiger sind dagegen die technischen Analysten. In allen relevanten Analysezeiträumen befindet sich der Titel noch im technischen Abwärtstrend. Die Aktie notiert um bis zu 17 % unter dem jeweiligen gleitenden Kursdurchschnitt. Zu viel für ein Comeback!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.