AMD, Inovio und Honda Motors Aktien: Jetzt wird gesprochen!

Jim Cramer teilte am Dienstag in der “Mad Money” seine Gedanken zu Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD), Inovio Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:INO) und Honda Motor Co., Ltd. (NYSE:HMC).

Zu AMD: Cramer sagt: "AMD hat noch viel mehr Spielraum", nachdem das Unternehmen starke Gewinne erzielt und Xilinx, Inc. übernommen hat. (NASDAQ:XLNX). Cramer weist auch darauf hin, dass die CEO von AMD, Lisa Su, eine erstaunliche



