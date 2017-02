AMD: Fällt nun der Startschuss zur nächsten Rallye?

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Intel-Konkurrent AMD hat jetzt bekanntgegeben, dass ab dem 2. März drei neue Chip-Modelle im Handel sein werden. Der neue Prozessor ist sehr preisgünstig und kann nach den Angaben von Computerexperten den Konkurrenten Intel in dieser Preis- und Leistungsklasse bei weitem hinter sich lassen. Diese neue Ankündigung könnte die Rallye der Aktie noch einmal befeuern. Immerhin hat AMD binnen Jahresfrist mehr als 600 % gewonnen.

2017: Endlich Gewinne

Noch sind die Prozessoren lediglich vorbestellbar und damit nicht am Markt. Doch die Gerüchteküche geht bereits davon aus, dass das Unternehmen damit 2017 anders als im Vorjahr die Gewinnzone erreichen könne. Deshalb verdoppelte sich die Anzahl der gehandelten Aktien bereits am Tag vor der Bekanntgabe der neuen Zahlen. Ein Analyst stufte die Aktie zudem im Vorfeld jetzt als „buy“ ein.

Der Aktienkurs selbst konnte in den zurückliegenden Tagen ein 10-Jahres-Hoch nach dem Nächsten vermelden. Allein binnen eines Monats beträgt das Plus immer noch mehr als 40 %. In allen zeitlichen Dimensionen hat AMD zudem den Aufwärtstrend sehr klar erreicht und bestätigt. Mittlerweile befürchten technische Analysten aber, dass der Kurs schon überhitzt ist.

Unter dem Strich bleibt, dass Fundamentanalysten auf Gewinne in diesem Jahr hoffen und technische Analysten umgekehrt vor einer Überhitzung warnen. Deshalb ist die Aktie kurzfristig im neutralen Bereich.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

