AMD: Da kann Nvidia nur staunen!

Die Aktie von AMD befindet sich seit rund einer Woche in einem Aufwärtstrend. Auch am Mittwoch legten die Papiere des US-Technologiekonzerns zu. Um rund zwei Prozent ging es zeitweise auf bis zu 28,79 Euro. Das Wochenplus liegt somit bereits bei fünf Prozent, auf Monatssicht sogar bereits doppelt so hoch. Laut eines aktuellen Medienberichts gibt es bei den Anlegern von AMD auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



