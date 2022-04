AMD Aktien Aktie: Warum sie heute höher notieren!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD)-Aktien notieren am Montag nach einer positiven Analystenstudie von Raymond James höher Raymond James-Analyst Chris Caso stufte die Aktie von "Outperform" auf "Strong Buy" hoch und gab ein Kursziel von $160 bekannt. Chris Caso merkte an 'wir bevorzugen jene Halbleiterunternehmen mit starken säkularen Faktoren, gedämpften zyklischen Einflüssen und attraktiven Bewertungen, für die AMD gut positioniert zu… Hier weiterlesen