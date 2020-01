AMD Aktie weiter auf gutem Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Auf der „CES" (Consumer Electronics Show) in den USA hat das Unternehmen Intel eine neue Grafikkarte vorgestellt und will sich damit als direkter Konkurrent für AMD und Nvidia bewerben. Die Grafikkarte wird aber noch nicht in naher Zukunft eine Gefahr für die beiden Unternehmen darstellen, denn der Chip befindet sich aktuell noch in der Entwicklung und kann derzeit gar nicht getestet



