AMD Aktie: Wird Intel wieder gefährlich?

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

In Sachen Desktop-Prozessoren hat Intel dem kleineren Konzern AMD aktuell absolut nichts entgegenzusetzen. Im Bereich der Grafikkarten könnte Intel aber noch in diesem Jahr zum Angriff blasen. Davon ist zumindest derzeit in einigen Online-Foren die Rede. Dass Intel an eigenen GPUs arbeiten, ist schon seit einiger Zeit bekannt. Neu ist hingegen, dass diese Chips mit denen von AMD und Nvidia mithalten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung