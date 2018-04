AMD Aktie: Was taugen die neuen Prozessoren?

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Offiziell sollen die neuen CPUs von AMD erst am 19. April in den Handel gelangen. Es mehren sich aktuell aber Berichte, nach denen Händler ihre Kunden schon vorab beliefern. In den Besitz einer CPU vom Typ Ryzen 7 2700X ist allem Anschein nach auch die spanische Webseite El Chapuzas gekommen. Dort wurde am Wochenende ein erster Test veröffentlicht. Im Ergebnis unterliegt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.