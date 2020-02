AMD Aktie: Was läuft da schief?

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Mit den RX-5000-GPUs landete AMD an und für sich einen Volltreffer. Die Grafikchips kamen sowohl bei der Fachpresse als auch den Nutzern gut an. Aktuell häufen sich jedoch Beschwerden. So soll es bei den Grafikkarten vermehrt zu Problemen wie Abstürzen oder zu geringer Leistung kommen. Laut dem Portal „Hardware Unboxed“ sollten Händler gar davon reden, dass AMDs Grafikkarten derzeit fünfmal so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



