AMD-Aktie: Tolle Entwicklung!

Auch der Chiphersteller AMD hat seine Quartalszahlen in dieser Woche vorgelegt. Und diese können sich durchaus sehen lassen. AMD war in der Lage, den Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres auf 1,65 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Das ist eine Steigerung von 23 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und eine Steigerung um 40 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. Auch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.