AMD Aktie: Termine, Termine!

Wer die Aktien von Advanced Micro Devices, Inc. (kurz „AMD") im Depot hat, konnte sich freuen. Zuletzt lief die Aktie von Jahreshoch zu Jahreshoch, und in Euro gerechnet hat das Papier auf Jahres-Sicht rund 87% zugelegt. Auf Sicht von 3 Jahren sind es sogar rund +455% und auf 10-Jahres-Sicht rund +914% (jeweils auf Grundlage der Kursentwicklung in Euro).



