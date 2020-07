AMD Aktie: Stehen jetzt neue Kursrekorde bevor?

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Die Anleger von AMD hatten in der jüngeren Vergangenheit viele gute Gründe zum Jubeln. Technologisch machte der Chiphersteller riesige Fortschritte, was die Verkaufszahlen nur so in die Höhe schnellen ließ. Zuletzt profitierte das Unternehmen zusätzlich von den Misstritten der Konkurrenz. Nachdem Intel ankündigte, dass die eigene 7-nm-Fertigung sich schon wieder um mindestens ein Jahr verzögern würde, explodierte die AMD Aktie



