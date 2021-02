AMD Aktie: So geht’s AMD nach der Übernahme von Xilinx!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) kündigte eine aggressive Aktienübernahme von Xilinx, Inc. im Wert von 35 Milliarden Dollar an. (NASDAQ:XLNX) am Dienstag bekannt, und die AMD-Aktien wurden nach den Übernahmemeldungen um 5% niedriger gehandelt. AMD meldete außerdem einen Quartalsgewinn von 41 Cent pro Aktie, der die Konsensusschätzung der Analysten von 35 Cent übertraf. Das Unternehmen meldete einen Quartalsumsatz von 2,80 Milliarden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



