AMD Aktie: Rekordverdächtig!

Der Chiphersteller AMD scheint derzeit am laufenden Band neue Rekorde aufzustellen. Mit der neuen CPU 3990X gelang es AMD kürzlich gleich mehrere Rekorde im Bereich der Desktop-Prozessoren aufzustellen. Intel hat in diesem Bereich derzeit absolut nichts entgegenzusetzen. Rekordverdächtig geht es auch an der Börse zu, wo AMD kürzlich mit 55,03 Euro ein neues Allzeit-Hoch etablieren konnte.

Es geht weiter aufwärts!

Es geht weiter aufwärts!

Zwar waren



