AMD Aktie: Räumt AMD bald auch bei GPUs auf?

In Sachen Prozessoren hat AMD dem Konkurrenten Intel spätestens im vergangenen Jahr das Fürchten gelehrt. Ganz anders sieht das jedoch bei Grafikchips aus, wo AMD mit Nvidia in der Oberklasse noch immer nicht mithalten kann. Allerdings hoffen viele Experten, dass sich dies mit neuen Chips im Laufe des Jahres 2020 ändern wird. AMD-Chefin Lisa Su bestätigte bereits, dass die Arbeiten an ...



