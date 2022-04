AMD-Aktie: Konkurrent Intel hat das Nachsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Der Chipdesigner AMD ist weiterhin in Kauflaune: Die Kalifornier kündigten am gestrigen Montag an, das Cloud-Start-up Pensando für 1,9 Milliarden US$ zu übernehmen. Mit dem Deal stärkt der US-Konzern seine Rechenzentrumsprodukte, um besser von der boomenden Nachfrage im Cloud- und Unternehmenssektor zu profitieren. Der Abschluss der Transaktion wird noch im laufenden Quartal erwartet, Pensando-CEO Prem Jain und sein Team werden AMD



