AMD Aktie: Kann das Unternehmen durch dieses Muster nach oben ausbrechen?

Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) notiert am Mittwoch höher. Die Aktie ist in der r/WallStreetBets-Community mit etwa 44 Erwähnungen im Trend.

Steigende Anleiherenditen haben Wachstumsaktien in letzter Zeit belastet, und obwohl sich AMD in den allgemeinen Marktturbulenzen recht gut gehalten hat, fehlt es der Aktie an steigendem Volumen.

Die AMD-Aktie ist auf dem Tages-Chart in ein fallendes Keilmuster gefallen, nachdem sie am



