AMD Aktie: Ist die Aktie unter- oder überbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Aktien von Unternehmen aus dem breiteren Technologiesektor, einschließlich Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) werden inmitten eines Rückgangs der Renditen, der die Bewertungen von Wachstumsaktien in die Höhe getrieben hat, höher gehandelt. Aktien aller Sektoren haben zugelegt, da die Anleger die US-Arbeitslosenzahlen und die jüngsten Unternehmensgewinne berücksichtigen. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen erreichte am Donnerstagmorgen ein Tagestief von 1,507 %, bevor sie auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung