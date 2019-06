AMD-Aktie: Der Höhenflug geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Für die Aktie des US-amerikanischen Chipkonzerns AMD geht es weiter schwungvoll nach oben. Am Donnerstag stieg die Aktie an der Nasdaq um mehr als 6 Prozent auf 31,82 US-Dollar und befindet sich damit in Schlagdistanz zu den Höchstständen aus dem vergangenen Jahr. Das aktuelle 13-Jahres-Hoch wurde am 13. September erreicht und liegt bei 34,14 US-Dollar.



