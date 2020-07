AMD Aktie: Heute neue Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Heute könnte es bei Advanced Micro Devices (kurz „AMD”) sehr spannend werden: Denn das Unternehmen will am Dienstag die Zahlen für das 2. Quartal 2020 veröffentlichen. Die Aktie steht in der Nähe ihres Allzeithochs und hat in Euro gerechnet alleine auf Monats-Sicht rund 32% zugelegt Das kann im Hinblick auf die Veröffentlichung neuer Geschäftszahlen indes auch ein Risiko sein. Denn zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung