AMD Aktie: Engagement im Rechenzentrum verdoppelt!

Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) hat am Montag bekannt gegeben, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme des Cloud Technologieunternehmens Pensando für rund 1,9 Milliarden US-Dollar abgeschlossen hat. „Pensando ist wirklich einer der führenden Pioniere in diesem Bereich der Rechenzentren,“ sagte AMD Chair und CEO Lisa Su am Montag in CNBC’s „Squawk On The Street.“

Was man wissen sollte

Die Akquisition ist repräsentativ für



