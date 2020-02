AMD Aktie: Einsame Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Am Freitag waren die ersten Testberichte zu AMDs neuem Flaggschiff-Prozessor Ryzen Threadripper 3990X für Desktops aufgetaucht. Die etwa 4.000 Euro teure CPU hat es mehr als in sich. Die arbeitet mit 64 Kernen und 128 Threads, was selbst im Bereich High-End-Desktop bis vor Kurzem noch absolut undenkbar war. Das Fazit der Experten ist überdeutlich: Etwas Schnelleres gibt es derzeit nicht.

Ein wichtiger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung