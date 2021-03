AMD Aktie: Bringt neue Grafikkarte für den Gaming-Markt!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD), das in den letzten Jahren auf seinem Produktmomentum reitet, kündigte am Mittwoch eine neue Grafikkarte an.

Das in Santa Clara, Kalifornien, ansässige Unternehmen AMD stellte offiziell die Grafikkarte Radeon RX 6700 XT vor, um von der starken Nachfrage des Spielemarktes zu profitieren. Die neue Grafikkarte wurde entwickelt, um außergewöhnliche Leistung, atemberaubend lebendige Grafik und fortschrittliche Software-Funktionen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



