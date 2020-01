AMD Aktie: Beachtliche Performance!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Holy Moly – schau sich einer diesen Chart an! Für ein ziemliches Schwergewicht Advanced Micro Devices (kurz „AMD“) ist das schon eine beachtliche Performance. Die Aktie hat sich auf Jahres-Sicht in Euro gerechnet mehr als verdoppelt. Und es gibt auch gute Aussichten. So hat AMD erst diese Woche ultradünne neue Prozessoren für Desktops und Laptops angekündigt – es soll sich da ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



