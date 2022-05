AMD-Aktie: Ausgezeichnete Ergebnisse für das erste Quartal!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) hat am Dienstag die Ergebnisse für das erste Quartal bekannt gegeben Der Chiphersteller verzeichnete ein Umsatzwachstum von 71% und ein Gewinnwachstum von 117% im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf etwa 26,3 Mrd. USD an, was einem Anstieg von etwa 60 % gegenüber 2021 entspricht, der auf die Übernahme… Hier weiterlesen