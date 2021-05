AMD Aktie: Analysten zuversichtlich für weitere Aktiengewinne!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) berichtete am Dienstag mit starken Quartalsergebnissen und hob die Prognose für das Gesamtjahr an.

Die AMD-Analysten

BofA Securities-Analyst Vivek Arya bekräftigte ein Buy-Rating für AMD-Aktien und erhöhte das Kursziel von $100 auf $110. Der Analyst nannte die Aktie als Top-Computing-Pick des Unternehmens.

Oppenheimer-Analyst Rick Schafer behielt sein Perform-Rating bei.

Mizuho Securities-Analyst Vijay Rakesh bekräftigte sein Buy-Rating und erhöhte das Kursziel