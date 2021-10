AMD Aktie: Die Advanced Micro Devices Aktie bricht aus einem Wimpelmuster aus!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) Aktien wurden am Mittwoch höher gehandelt, nachdem das Unternehmen die Einführung der Radeon RX 6600 Grafikkarte bekannt gab. Diese Grafikkarte nutzt die bahnbrechende AMD RDNA 2 Architektur. AMD stieg am Mittwochnachmittag um 3,71% auf $108,94.

AMD Tages-Chartanalyse Die Aktie scheint aus einem Wimpelmuster, wie es technische Händler nennen, ausgebrochen zu sein.