AMD: Nach 10-Jahres-Hoch neue Tops in Sicht!

AMD konnte in den vergangenen zwei Wochen inzwischen mehr als 10 % zulegen. Trotz eines Rücksetzers am Donnerstag ging es unter dem Strich deutlich nach oben. Immer mehr technische und charttechnische Analysten sehen das Unternehmen wieder Richtung alter Tops laufen. Nach dem 10-Jahres-Hoch 14,40 vom Wochenanfang würde ein Durchbruch auf 14,50 oder etwas höher demnach viel Luft nach oben lassen.

AMD gewinnt 607 %

Das Zwischenergebnis der 1-Jahres-Analyse kann sich jetzt sehen lassen. Satte 607 % gewann AMD dazu. Die letzten fundamental bedeutenden Nachrichten dazu gab es im Sommer, als das Unternehmen wieder schwarze Zahlen vermelden konnte. Der Turnaround ist also beeindruckend gelungen. Auch die jüngsten Kursgewinne bestätigen das charttechnische Muster.

So schiebt sich der Kurs entlang einer seit über einem Jahr konstruierbaren Aufwärtstrendgeraden nach oben. Mustergültig bestätigte die Aktie die aufgebaute Unterstützung bei etwa 12 bis 12,50 Euro. Dies dürfte auch in diesen Tagen eine Haltlinie sein, bei der die Kurse erneut nach oben drehen können, so Chartanalysten.

Trotz eines kleinen Rücksetzers und des technischen Abwärtstrends sehen Chartanalysten die Aktie im grünen Bereich.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

