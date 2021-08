AMC oder GameStop-Aktie: Wenn Sie jetzt 1.000 Dollar hätten…

Meme-Aktien

Da mehrere Meme-Aktien am Dienstagnachmittag in die Höhe schossen, stellten wir die folgende Frage auf Twitter: Wenn Sie 1.000 Dollar hätten, würden Sie sie in AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) oder GameStop Corp. (NYSE:GME) setzen?

Wenn Sie jetzt $1.000 hätten, würden Sie lieber GameStop oder AMC kaufen?$GME $AMC

– Benzinga (@Benzinga) August 24, 2021

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung führte AMC mit 61,5 % der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung