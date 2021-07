AMC: Wie in der Seifenoper

Anleger von AMC Entertainment (WKN: A1W90H) sind wilde Trading-Sessions gewohnt. Jetzt sorgt die geplante, aber abgesagte Ausgabe 25 Millionen neuer Aktien für Aufregung in der Reddit-Community.

AMC ist im Kinogeschäft tätig und besitzt, betreibt oder hält Beteiligungen an Kinos in den Vereinigten Staaten und Europa. Ähnlich wie GameStop erlangte AMC Kultstatus in der



Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.