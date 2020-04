McCarthy & Stone: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Für die Aktie McCarthy & Stone stehen per 14.04.2020, 15:31 Uhr 76.9 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. McCarthy & Stone zählt zum Segment "Wohnungsbau".

Die Aussichten für McCarthy & Stone haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: McCarthy & Stone schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,23 % und somit 18,51 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 20,74 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: McCarthy & Stone erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -31,55 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche sind im Durchschnitt um 4,61 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -36,16 Prozent im Branchenvergleich für McCarthy & Stone bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,9 Prozent im letzten Jahr. McCarthy & Stone lag 28,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: McCarthy & Stone erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 2 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für McCarthy & Stone aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (3 Buy, 1 Hold, 1 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (112 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 31,46 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 85,2 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. McCarthy & Stone erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.