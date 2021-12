AMC: Magische Marke geknackt

„Spiderman: No Way Home“ kurbelt den Umsatz von AMC Entertainment (WKN: A1W90H) an und könnte zur Ertragsperle werden. Zu viel sollten sich Aktionäre allerdings nicht erhoffen.

AMC ist im Kinogeschäft tätig und besitzt und betreibt Kinos in den Vereinigten Staaten. Infolge der Coronakrise ist der Marktanteil um ein Viertel gegenüber dem Niveau vor der Pandemie gestiegen. Jedes dritte US-Kino ist damit ein AMC-Kino (Stand Mai). Wie GameStop erlangte der Kinobetreiber ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.