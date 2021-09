AMC Entertainment: Wie weit geht es bergab?

Die Aktien von AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) werden inmitten der allgemeinen Marktschwäche niedriger gehandelt, da die Aktien in allen Sektoren aufgrund von COVID-19-Sorgen und China-Schwäche fallen. Die Anleger warten auch auf die zweitägige Sitzung der Fed, die am Dienstag beginnt.

