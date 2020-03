AMC Entertainment: Was passiert jetzt?

An der Heimatbörse New York notiert AMC Entertainment per 10.03.2020, 13:30 Uhr bei 3.78 USD. AMC Entertainment zählt zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Unser Analystenteam hat AMC Entertainment auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Die Aktie von AMC Entertainment gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 70,23 insgesamt 81 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "", der 373,12 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die AMC Entertainment 7 mal die Einschätzung buy, 3 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 3,85 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 283,84 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 14,78 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -67,11 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt AMC Entertainment damit 73,84 Prozent unter dem Durchschnitt (6,73 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt 6,34 Prozent. AMC Entertainment liegt aktuell 73,45 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".