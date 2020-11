AMC Entertainment Holdings: Riesen-Gewinn durch neue Aktien?

Die größte Kinokette der USA, AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE: AMC), gibt 20 Millionen Aktien aus, um 70 Millionen Dollar an Bruttoeinnahmen zu erzielen, teilte das Unternehmen in einem SEC-Antrag mit.

Was geschah

Die Entscheidung, frisches Kapital auszugeben, wird durch die Nachricht über einen möglichen Impfstoff gegen COVID-19 in Verbindung mit dem jüngsten Anstieg des Aktienkurses laut Bloomberg vorangetrieben. AMC hat Goldman Sachs Group Inc. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung