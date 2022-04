AMC Entertainment Holdings-Aktie: Unglaubliche 1-Jahres-Rendite!

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



1-Jahres-Rendite übetrifft alles AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) ist bekannt als die größte Kinokette der Welt und hat im vergangenen Jahr überdurchschnittliche Renditen für Investoren erzielt. Seit April 2021 hat die 1-Jahres-Rendite der AMC-Aktie mehrere der weltweit beliebtesten Kryptowährungs-, Technologie- und Unterhaltungsaktien übertroffen: Bitcoin (CRYPTO: BTC), Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), Walt Disney Co (NYSE:DIS), Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Advanced… Hier weiterlesen