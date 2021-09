AMC Entertainment-Aktien: Heute höher notiert!

AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) wird am Dienstag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen einen neuen Rekord bei den Besucherzahlen am Labor Day bekannt gab.

AMC Entertainment gab bekannt, dass mehr als 2 Millionen Menschen während des Labor Day-Wochenendes Filme in den AMC-Kinos in den USA gesehen haben. Mehr als 800.000 zusätzliche Besucher kamen in die internationalen Kinos von AMC in Europa und ...



