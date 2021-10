AMC Entertainment-Aktie: Das wäre zu beachten!

AMC Entertainment ist der wichtigste Player im Kino-Geschäft. Der Betreiber von US-Kinos als auch Filmsälen in Europa hatte jedoch in den vergangenen Jahren mit fundamentalen Problemen zu kämpfen. Shortseller wetteten auf fallende Kurse. Dann kam die Corona-Krise und das Unternehmen stand am Abgrund.

Diesen Umstand nutzten nun ein paar findige Anleger und trieben gemeinsam die AMC-Aktie Wert durch Käufe wieder nach oben. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung