AMC Entertainment-Aktie: Das scheint normal zu sein!

In den jüngsten Wochen kommt der Kurs der AMC Entertainment-Aktie deutlich zurück. So ist er von in der Spitze 63,22 auf nun 30,78 EUR abgefallen. Damit hat der Anteilschein in kurzer Zeit mehr als 50 % an Wert verloren. Aufgrund der Gesamtansicht scheint diese Schwankungsbreite allerdings normal zu sein.

AMC Entertainment – Trendindikatoren weiterhin bullish

Übergeordnet befindet sich AMC weiterhin im Aufwärtstrend.