AMC Entertainment-Aktie: Ein neuer Kauf?

Die Aktie von AMC Entertainment bleibt an den Börsen ausgesprochen attraktiv. Auch am Dienstagmorgen wurden leichte Kursgewinne verbucht. Am Aufwärtstrend gibt es derzeit keine Zweifel, so die Beobachter. Nun stellt sich Investoren auch heute noch die Frage, ob die Aktie ein Kauf ist oder bleibt.

AMC: Was ist da los?

Immerhin konnte der Wert auch in den vergangenen fünf Tagen schon um satte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung