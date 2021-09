AMC Entertainment-Aktie: Das kommt einem bekannt vor!

Die Bullen zeigten sich bei der AMC Entertainment-Aktie in der laufenden Woche wieder angriffslustig. Nachdem der Titel in der letzten Woche bis auf 34,90 Euro korrigierte, ging es bis Mittwoch wieder auf 38,57 Euro aufwärts, was einem Plus von gut zehn Prozent entspricht.

Am Mittwoch taten die Bullen sich etwas schwer damit, neue Signale zu hinterlassen, stattdessen trat man mit Zugewinnen von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung